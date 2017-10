Pierre Hanon, ancien Diable rouge et anderlechtois est décédé à l'âge de 80 ans

L’ancien international anderlechtois, Pierre Hanon est décédé à 80 ans, a annoncé Anderlecht vendredi soir. « Poep », comme était surnommé ce milieu de terrain, a joué 404 matches pour les Mauves inscrivant 41 buts. Il fut Diable Rouge à 48 reprises.

Neuf fois champion de Belgique avec Anderlecht, un record qu’il partage avec Jef Jurion, Pierre Hanon avait rejoint les rangs du RSC Anderlechtois à l’âge de neuf ans juste à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, rappelle le club bruxellois.

Entre 1958 et 1969, Pierre Hanon a été aussi international à quarante-huit reprises et il a figuré dans l’équipe des Diables Rouges qui fut intégralement anderlechtoise lors du match contre les Pays-Bas le 30 septembre 1964 (victoire 1-0). Il a évolué au Sporting d’Anderlecht jusqu’en 1970. Il y était revenu après sa carrière comme entraîneur de jeunes et ensuite en tant que talent scout.