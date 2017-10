Hein Vanhaezebrouck lucide après le succès d'Anderlecht à Malines (3-4): «On a encore beaucoup de points à améliorer»

Malgré la victoire à Malines (3-4), la troisième en trois matches pour Anderlecht, le nouvel entraîneur des Mauves ne voulait pas s’emballer : « On a encore beaucoup de points à améliorer certes », a réagi Hein Vanhaezebrouck à l’issue du match.

« En deuxième période, on a plus joué à quatre en défense. Quand l’adversaire commence à attaquer pour rattraper son retard, c’est logique de rester en retrait. Après quelques jours de travail, je suis déjà ravi de ce que les joueurs ont proposé. Maintenant, je voudrais qu’on puisse contrôler un match en seconde période et ne pas encaisser des buts comme ça. »