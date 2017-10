Vendredi soir, les téléspectateurs belges ont assisté au départ surprise de Manu Delanghe, le candidat belge de 57 ans, originaire de Comines, mais habitant dans la région bruxelloise et dirigeant une société à Andenne-Seilles.

En balance face à Marvyn lors du conseil, ce chef d’entreprise passionné de pêche était ex aequo avec l’ancien candidat jaune. Le sort des deux aventuriers s’est joué au tirage au sort. Et c’est malheureusement Manu qui a tiré la boule noire scellant son destin et la fin de son séjour à Koh-Lanta au terme de 21 jours de jeu.

Si habituellement les candidats éliminés répondent toujours volontiers aux questions des journalistes, Manu n’a pu se prêter à l’exercice, faute de temps. L’ancien aventurier belge ayant un agenda trop chargé. C’est du moins la version qui nous a été officiellement donnée par TF1…

Tout au long de l’aventure, Manu aura su mener sa stratégie avec finesse. Se rendant utile sur le camp, il a réussi à tisser des liens avec ses coéquipiers. De nature calme, il nous confiait avant le début de l’émission ne pas apprécier les conflits. « Je n’aime pas les gens qui gueulent les uns sur les autres. Je déteste cet aspect-là. C’était d’ailleurs un des aspects de l’aventure que j’appréhendais. C’est un peu une loterie, vous ne savez pas avec qui vous allez tomber ! Par contre, il y a des gars super-bien dans le passé qui étaient très bien comme Freddy ou Pascal. J’aime les gens qui respectent leur parole. Même si c’est un jeu, certains disent que l’on peut tout faire mais ce n’est pas mon point de vue. Non, on ne peut pas tout faire sous prétexte que c’est un jeu. C’est comme aux échecs, vous ne pouvez pas renverser le plateau quand ça vous arrange ni changer discrètement les pions lorsque votre adversaire s’absente aux toilettes. Pour moi il y a un minimum de déontologie. »

Honnête, il a avoué

Vendredi soir, tout semblait pourtant bien parti pour Manu. En début d’émission, Fabian, Manu et Maxime continuaient à peaufiner leur plan pour aller ensemble le plus loin possible dans le jeu. Conscients que l’élimination de Caroline risquait de choquer leurs anciens coéquipiers rouges, ils avaient pris le parti de leur dire que l’aventurière avait choisi un départ volontaire. Envoyé sur l’île du Paradis Perdu, Fabian emmenait Sandrine. Honnête, il avait fini par lui avouer le stratagème…

Loin de là, les autres participants ont été amenés à relever un nouveau défi : construire un radeau. Manu et Maxime n’auront cependant pas la bonne idée de vérifier sa viabilité sur l’eau.

Contrairement aux rouges qui ont aussi pris du plaisir à jouer les Robinson Crusoe… tout en testant leur bateau de fortune ! Un geste qui leur aura offert la victoire et évité un passage devant le conseil tant redouté…