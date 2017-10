Louise, tuée à Liège par un prédateur sexuel déjà condamné: «Pourquoi personne n'ose-t-il dire qu'il y a un problème dans ce pays à ce niveau?», réagit Jean-Denis Lejeune, furieux

Jean-Denis Lejeune ne cache pas sa déception. L’assassinat de l’étudiante liégeoise, c’est l’échec de la justice et de la police, selon lui. « Qu’on ne me dise pas qu’il n’y a pas moyen d’avoir une banque de données à jour qui reprend les personnes à surveiller. Ici, le type avait des antécédents, il avait été condamné à deux reprises. En outre, il s’était déjà présenté nu devant la porte de la jeune fille qui était allée se plaindre à la police. Si elle l’a fait, c’est qu’elle se sentait visée. La moindre des choses, c’était d’agir. On ne peut tout de même pas dire qu’on n’était pas au courant. »

Mais pour lui, il n’est pourtant pas question de faire une généralité à partir de ce cas spécifique. « De manière globale, j’imagine que la transmission d’infos se fait bien. Ici, il y a une erreur humaine, mais elle a des conséquences dramatiques : une jeune fille est morte. » Pour lui, c’est tout le système qui tourne autour des libérations des prédateurs sexuels qui doit être revue de fond en comble : « Pourquoi personne n’ose-t-il dire qu’il y a un problème dans ce pays à ce niveau ? Après, on va créer des commissions d’enquête qui ne servent strictement à rien. Qu’on arrête avec ça. Il ne faut pas l’infliger aux parents de cette jeune femme. J’ai vécu ça, c’est terrible parce qu’au bout du compte, on n’a pas trouvé de responsables. »

« Le rôle de la police, c’est aussi de protéger des gens »

« Quelle est la solution ? », s’interroge-t-il « Je ne mets personne en doute, mais les gens qui doivent prendre des décisions ou transmettre des infos sont-ils à leur place ? C’est bien de mettre des p.-v., mais le rôle de la police, c’est aussi de protéger des gens. Dans une entreprise, lorsque vous commettez une erreur vous êtes viré. Il faudrait peut-être revoir la façon dont les gens sont formés », lance-t-il énervé par cette situation. « Dans l’appréciation de la situation, il y a eu une erreur au niveau de la police, mais que faut-il dire des spécialistes qui examinent un gars pareil et qui décident de le libérer ? Comment sont-ils par rapport à leur conscience ? Imaginez que des gens censés examiner Dutroux en viennent à des conclusions identiques et décident de le libérer ? À ce moment-là, ils n’ont plus qu’à aller au Brico, acheter une corde et se pendre… »

