24.500 euros pour une seule réunion à l'ONDRAF (déchets nucléaires): un administrateur étiquetté Ecolo pointé du doigt

L’un deux n’a participé qu’à un conseil d’administration en 4 ans mais a touché 24.500 euros, rapportent samedi Het Laatste Nieuws et De Morgen.

Hugues Latteur, qui avait siégé pour Ecolo au gouvernement bruxellois en 2006, n’a ainsi assisté à aucune réunion entre 2014 et 2016 et à une seule en 2017. Il a toutefois perçu 6.000 euros par an d’indemnités forfaitaires. «Je trouvais moi-même bizarre de continuer à être rétribué», a-t-il expliqué en assurant avoir demandé à plusieurs reprises à être démis de sa fonction.

Deux autres administrateurs sont pointés du doigt: Cécilia Vermeulen (MR) qui a entre-temps déménagé en Chine et Vanessa Teixeira Dos Santos, qui travaillait dans les années 90 au service d’études du PS et qui habite désormais en Grande-Bretagne.

L’ONDRAF dépend de Kris Peeters (Economie) et Marie Christine Marghem (Energie). Selon le cabinet Peeters, de nouvelles nominations sont attendues prochainement.