Samedi vers 3h du matin, un automobiliste qui circulait de Lompret en direction de Froidchapelle a, pour une raison indéterminée, mordu le bas-côté herbeux de la route des Barrages. Sa voiture a alors fait une embardée suivie de plusieurs tonneaux et s’est immobilisée sur le toit. Le conducteur, résidant dans la région chimacienne en est resté prisonnier et a dû être désincarcéré par les pompiers de la zone Hainaut-Est. Conditionné par le SMUR du CSF, il y a été emmené dans un état jugé sérieux. La police Botha s’est rendue sur place et le dépanneur Leseine a emporté le véhicule.