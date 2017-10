Une conductrice a eu beaucoup de chance ce samedi matin. Alors qu’elle circulait sur la route de Rocroi, elle a, pour une raison indéterminée, terminé sa course au milieu des arbres après une violente et spectaculaire embardée. Elle a été transportée au CSF de Chimay.

Une spectaculaire sortie de route s’est produite ce samedi peu après 6h du matin à la route de Rocroi entre Baileux et Rièzes. Les dégâts au véhicule témoignent de la violence du choc. La conductrice venait de Rocroi et se dirigeait vers Baileux. Après un léger virage et pour une raison que l’enquête diligentée par la police Botha déterminera, la voiture s’est déportée vers la gauche, a percuté le talus et est ensuite passée au-dessus de la tête d’aqueduc. Sa course folle s’est terminée au milieu d’arbres. La voiture s’est disloquée. La conductrice prisonnière de la carcasse a été désincarcérée par les pompiers de la zone Hainaut-Est. Blessée, elle a été transférée vers le CSF. Le dépanneur Leseine a dégagé l’épave.