Intoxications au Conseil de l'Union européenne: une personne toujours hospitalisée

Vingt personnes qui travaillaient dans les cuisines du bâtiment Europa du Conseil de l’Union européenne, à Bruxelles, ont été intoxiquées vendredi et ont souffert de vomissements ainsi que de picotements aux yeux. Neuf d’entre elles ont été transportées en ambulance à l’hôpital. Samedi, une seule personne y demeurait encore sous observation.

L’incident est dû à une réaction chimique liée à l’interaction de deux produits de nettoyage industriels. La cuisine et son système de ventilation ont été nettoyés et les lieux seront à nouveau accessibles lundi. Les faits n’empêcheront donc pas la tenue de la réunion du Conseil européen prévu les 19 et 20 octobre. Le bâtiment Europa situé rue de la Loi au cœur du quartier européen, face au siège de la Commission, avait été inauguré en décembre 2016, après une série de retards. Un premier sommet européen y a été organisé en janvier.