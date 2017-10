Premier League: Chelsea s'incline face à la lanterne rouge Crystal Palace (2-1, vidéo)

Le grand perdant de cette 8e journée se nomme Chelsea qui a été battu par la lanterne rouge Crystal Palace (2-1) et reste bloqué à la 4e place avec 13 points.

Avec Courtois, Hazard et Batshuayi titulaires, les Blues ont permis à leurs adversaires de marquer leurs deux premiers buts de la saison suite à un but contre son camp d’Azpilicueta (11e) et à un goal de Zaha (45e). Le but égalisateur de Bakayoko (18e) n’aura finalement pas servi à grand chose. Michy Batshuayi a été remplacé à la 57e minute par Pedro alors que Charly Musonda est monté au jeu pour Willian à la 65e. Crystal Palace, sans Benteke blessé au genou, met donc fin à une série noire de 7 défaites consécutives (et 731 minutes sans marquer en Premier League) et engrange ses trois premiers points de la saison. L’équipe de Roy Hodgson reste toutefois dernière du classement.

Wilfried Zaha donne l'avantage à Palace face à #Chelsea ! La 2e période est à suivre en direct sur #VoosportWorld1 #CRYCHE pic.twitter.com/8RUHIaOylG — VOOsport (@VOOsport) 14 octobre 2017

Du côté de Burnley, Steven Defour jouait son 8e match de rang en tant que titulaire. Les ’Clarets’ sont parvenus à arracher un point face à West Ham (1-1) dans les dernières minutes de jeu grâce à une tête de Wood (85e) alors qu’ils étaient en supériorité numérique depuis une heure suite à l’exclusion de Caroll (27e). Le but de West Ham avait été inscrit par Antonio à la 19e minute. Burnley est 6e avec 13 pts et West Ham 14e avec 8 points.

Le dernier Belge engagé dans les matches de 16h était Laurent Depoître qui alignait une 4e titularisation dans les rangs d’Huddersfield Town. Son équipe s’est inclinée 2-0 contre Swansea suite au doublé d’Abraham (42e et 48e). Huddersfield est 11e avec 9 points.

À 18h30, Watford (8e, 12 pts) et Christian Kabasele affrontent Arsenal (5e, 13 pts).