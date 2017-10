Ligue 1: Thomas Meunier offre la victoire au PSG face à Dijon (2-1, vidéos)

Un doublé de Thomas Meunier a permis au Paris Saint-Germain de s’imposer 1-2 à Dijon samedi lors de la 9e journée de Ligue 1. Le Diable Rouge a d’abord ouvert le score à la 71e minute et a ensuite donné la victoire aux siens à la 90e+2, remédiant au but égalisateur de Benjamin Jeannot cinq minutes plus tôt (87e).

Sans Edinson Cavani, Thiago Motta, Thiago Silva et Marco Verratti, Paris a mis du temps à trouver la faille et a dû se reposer sur les qualités de finisseur du Diable Rouge. Meunier a d’abord profité d’un bon placement pour déposer au fond des filets un ballon repoussé au deuxième poteau par le gardien adverse (71e). Après la reprise de volée dans le plafond splendide de Jeannot (87e), le Diable Rouge a remis le couvert dans les arrêts de jeu en surgissant une nouvelle fois au deuxième poteau pour faire 1-2 malgré la déviation des défenseurs dijonnais.

Meunier a ainsi inscrit ses deuxième et troisième buts avec le PSG cette saison après celui de la journée précédente face à Bordeaux. L’ancien Brugeois avait également fait trembler les filets à quatre reprises sous le maillot des Diables Rouges en ce début de saison (3 buts contre Gibraltar et 1 en Bosnie).

Grâce à cette victoire, Paris est parvenu à augmenter son avance au championnat et compte désormais six points de plus que Monaco, battu par Lyon (3-2) vendredi soir.