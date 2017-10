Cette fin de week-end sera l’occasion de sortir les barbecue une dernière fois ! Après la dissipation des éventuels bancs de brouillard, le temps sera ensoleillé et très chaud pour la saison. Les maxima seront compris entre 19 et 21 degrés en Ardenne, et entre 23 et 25 degrés en plaine. Le vent sera généralement modéré de secteur sud.

Un phénomène plutôt rare chez nous : ce dimanche, on atteindra les 25 degrés dans certaines parties du pays, alors que le mois d’octobre est déjà bien entamé. « On profite d’air très chaud en provenance du Maroc grâce à un puissant anticyclone qui se trouve au-dessus de l’Italie. En Espagne, il y a encore des maxima de 35 degrés en ce moment. Chez nous, on oscille entre 20 et 25 degrés pour ce dimanche et lundi. Ce ne sont toutefois pas des records », estime David Dehennauw, météorologue RTL.

Il fera beau jusqu’à mercredi !

Le retour d’un risque de pluie n’est annoncé que pour mercredi ou jeudi prochain. Avec des températures plus faibles mais toujours agréables.

« En fin de semaine, on sera autour de 17-18 degrés et 15 à 16 degrés pour le week-end prochain avec un risque d’averses. Il faut donc profiter de ces quelques jours car je pense que ce sont les derniers où on dépassera les 20 degrés », analyse David Dehennauw.

L’ouragan Ophélia étant nettement plus petit que l’anticyclone qui nous apporte de l’air doux, la Belgique ne devrait pas subir les vents forts apportés par cette tempête qui touchera la Grande-Bretagne en début de semaine.

Davantage de trains pour la mer du Nord

La SNCB a étoffé son offre de trains pour permettre à tous de profiter des derniers rayons de soleil. Les sauveteurs de la côte ont regagné, le temps d’un week-end, les plages qu’ils avaient abandonnées.