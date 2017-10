Accident mortel à Eghezeé: un homme percute un camion et une Jeep, il perd la vie

L’accident s’est produit à la sortie d’un rond-point lorsque l’automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule. Il a traversé la bande de circulation et a percuté un camion et une jeep en stationnement en sens inverse. Il a terminé sa course encastré dans le camion.

D’après les premières constatations, la vitesse serait en cause. « On a retrouvé une canette de bière de 50cl dans la voiture », ajoute le parquet.

Un expert automobile a été dépêché sur place pour s’assurer qu’il n’y avait pas de deuxième véhicule impliqué. Il contactera le parquet dans la journée pour lui faire part de ses conclusions.