Le bilan du double attentat de Mogadiscio en Somalie passe à 189 morts

Le bilan du double attentat commis samedi dans la capitale somalienne de Mogadiscio est passé dimanche à 189 morts, ont annoncé des sources hospitalières et policières citées par l’agence AP. Plus de 200 personnes ont également été blessées.

L’attentat au camion piégé commis samedi en milieu d’après-midi à un carrefour très fréquenté de la capitale somalienne n’a pas encore été revendiqué mais le gouvernement somalien y voit la main des islamistes somaliens shebab. Quelques heures plus tard, un second attentat frappait un autre quartier de Mogadiscio. Ce (double) attentat est considéré comme le plus grave de l’histoire du pays.

Les médecins éprouvent par ailleurs les pires difficultés pour identifier les blessés tant ils souffrent de brûlures graves, selon AP.