Le bilan du double attentat de Mogadiscio en Somalie passe à 231 morts

Au moins 231 personnes ont été tuées dans le violent attentat au camion piégé commis samedi dans la capitale somalienne Mogadiscio. L’attaque a également fait plus de 200 blessés, ont indiqué dimanche divers hôpitaux.

L’attentat commis samedi en milieu d’après-midi à un carrefour très fréquenté de la capitale somalienne n’a pas encore été revendiqué mais le gouvernement somalien y voit la main des islamistes somaliens shebab. Quelques heures plus tard, un second attentat frappait un autre quartier de Mogadiscio. Cet attentat est considéré comme le plus grave de l’histoire du pays.