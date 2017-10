Paul-José Mpoku après Standard-Courtrai (3-1): «Pocognoli me dit qu'on le touche, je le crois»

En deuxième période, Sébastien Pocognoli s’est effondré dans le grand rectangle. L’arbitre a dans un premier temps indiqué le point de penalty avant de faire appel à la vidéo. Il est alors revenu sur sa décision et a brandi dans la foulée un deuxième jaune au capitaine du Standard pour simulation. Paul-José Mpoku s’est exprimé au sujet de cette décision de M.Wouters au micro de Proximus 11 : « Il dit sincèrement qu’on le touche. Je le crois. Cette phase sera évidemment à revoir et à analyser. Ce n’est pas facile pour l’arbitre, la vidéo est une chose nouvelle pour lui. »

Concernant la prestation d’ensemble, Mpoku pestait contre ce but courtraisien pris assez tôt dans la rencontre. « C’est dommage de concéder un but très rapidement. C’est une belle victoire mais il faudra essayer de marquer en premier à l’avenir. On ne doit pas se reposer sur ce succès. Cette victoire ne sert à rien si on va perdre des points la semaine prochaine. Il faudra se montrer plus régulier. »