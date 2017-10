Un conducteur ivre a foncé sur la foule du marché de Gand ce matin: il a provoqué d'énormes dégâts et fait un blessé! (photos)

Comme chaque dimanche matin, sur la place Van Beveren, se tient le marché de Gand. Un rendez-vous très populaire dans la ville puisqu’il s’agit de l’un des marchés les plus fréquentés de Gand. Mais ce matin, un conducteur fou a bien failli faire un massacre.

La voiture, une Audi décapotable, est arrivée à très grande vitesse de l’avenue Francisco Ferrer. Lancé à plus de 100km/h selon des témoins, le véhicule s’est approché de la place Van Beveren mais a dû se résoudre à changer de trajectoire pour éviter de percuter une camionnette qui s’engageait dans la même direction.

Il doit alors manoeuvrer brusquement pour éviter une échoppe de bonbons. L’audi percute violemment un panneau de signalisation et est projetée dans les airs pour finir sa course folle dans un parpaing de béton. Un petit miracle puisqu’à 50 centimètres à peine se trouvait un stand de boucherie avec des dizaines de personnes.

Après l’accident, le conducteur a pris la fuite, laissant le passager blessé dans l’Audi. Il est finalement revenu quelques instants plus tard à bord d’une autre voiture et en compagnie d’un ami pour voir, incognito les dégâts qu’il avait causé. Raté puisque les policiers l’ont interpellé et fait souffler. Conducteur et passager étaient tous les deux complètement saouls.