Thomas Meunier au sujet du Mondial 2018 en Russie: «Une des dernières chances de l'équipe nationale de pouvoir faire un très bon tournoi»

En inscrivant un doublé samedi soir face à Dijon, Thomas Meunier a permis au PSG de prendre les trois points. Une performance qui lui a valu d’être l’invité du Canal Football Club, l’émission de Canal+ présentée par Hervé Mathoux.

Interrogé au sujet des Diables rouges, l’ancien Brugeois est revenu, sans langue de bois, sur l’élimination face au Pays de Galles en quart de finale. « Le chemin était tout tracé pour nous. Sur le papier, on était la meilleure équipe et on devait aller dans le dernier carré. Finalement, ça ne s’est pas fait, on a complètement mer**. »

Meunier a ensuite parlé du Mondial 2018 en Russie. Selon lui, c’est un peu la compétition de la dernière chance pour la génération actuelle. « C’est en réalité une des dernières chances de l’équipe nationale de pouvoir faire un très bon tournoi parce que d’ici quatre ans, il y aura presque la moitié de l’équipe qui aura entre 33 et 35 ans. Là ça va devenir compliqué. On va devoir se renouveler avec une toute nouvelle génération. Aussi talentueuse ? Je ne sais pas. Ici, on est vraiment dos au mur. »