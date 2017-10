Migration en Wallonie: Le nombre de Français et de Roumains en nette augmentation

Didier Swysen

En Wallonie, les flux migratoires avec l’étranger ont permis d’accueillir 9.870 personnes en plus en 2016, une augmentation de 2,7 migrants pour 1.000 habitants. Nous avons élargi les chiffres de l’Iweps aux quinze dernières années et ce sont les Français qui ont été les plus nombreux à venir habiter en Wallonie. Une véritable (et longue) histoire d’amour.