Henry Generet, le suspect numéro un après le meurtre de Laetitia Depouille à Dison est bien connu de la justice. Il avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour plus de 150 faits de vols avec violence et de vols. Il était d’ailleurs encore incarcéré mais bénéficiait d’un congé pénitentiaire jeudi et vendredi dernier. C’est précisément jeudi que Laetitia Depouille, 26 ans, a été tuée à coups de couteau, rue de la Station, au domicile de sa maman . « Henry a déjà été condamné à plusieurs reprises mais moi, je n’ai jamais vu son mauvais côté. Avec moi, la famille et les voisins, il était toujours gentil, serviable », raconte la Verviétoise.

Alors qu’elle ne voyait que rarement son fils qui était incarcéré, la maman d’Henry Generet explique qu’il avait repris sa vie en main. « Ça allait mieux. Là, il bénéficiait d’un congé pénitentiaire de 36 h et devait rejoindre la prison pour vendredi 20 h. En plus, il devait bientôt être placé sous bracelet électronique », explique la mère de famille, dévastée par la situation.

