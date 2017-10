Renaud Duquesne quitte le MR pour rejoindre Défi en vue des élections 2019!

Renaud Duquesne, avocat habitant Marche-en-Famenne et fils de feu Antoine Dusquesne (ancien ministre et président du MR) , n'a pas renouvelé son adhésion au MR cette année: "Pour moi, le libéralisme, c'est une doctrine économique qui n'oublie pas l'être humain. Elle vise le bien-être, la solidarité et ça, ce n'est pas le MR, ce n'est plus le MR. Le libéralisme social est bien loin". Il déplore aussi l'alliance du MR avec la N-VA au fédéral et la "banalisation du discours" des nationalistes, "alors que ce parti ne fait rien d'autre qu'occuper les rouages de l'Etat afin de le démanteler".

Le transfert du MR à Défi "cela n'a pas été simple pour moi", concède-t-il. Le fils de l'ancien ministre et président libéral Antoine Duquesne se présentera vraisemblablement aux législatives, "dans ma région, aux confins des provinces du Luxembourg, de Liège et de Namur".