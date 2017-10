Julien Dricot est décédé samedi soir dans un accident sur la chaussée de Namur, à Éghezée. Vers minuit, il a perdu le contrôle de son véhicule et a terminé sa course, encastré dans un camion.

Julien Dricot allait avoir 30 ans le 3 décembre prochain. Il a perdu la vie, tragiquement, à Éghezée, samedi soir vers 23h30 sur la chaussée de Namur. La faute à une vitesse excessive mais aussi parce qu’il n’avait pas sa ceinture de sécurité. « L’accident s’est produit à la sortie du rond-point situé près du magasin Lidl d’Eghezée. L’automobiliste aurait perdu le contrôle de son véhicule. Il a traversé la bande de circulation et a percuté un camion et une jeep en stationnement en sens inverse », indique le parquet de Namur. L’expert automobile envoyé sur place pour s’assurer qu’aucun autre véhicule n’était impliqué, a précisé au parquet que c’est une bordure qui a engendré la perte de contrôle du véhicule.

« » C’est au moment où il sortait du rond-point que sa voiture a percuté la bordure », ajoute le parquet. Ce dernier ajoute que Julien Dricot avait consommé de l’alcool mais qu’il était impossible de savoir s’il était ivre.

« Il est venu percuter mon pick-up, qui a cogné contre la façade de la maison », explique Philippe Vander Eecken, le propriétaire des deux véhicules endommagés. « Avec le choc, il a tourné et est venu percuter par son côté l’avant de mon camion, qui a reculé de 50 centimètres vu le choc. »

Julien laisse derrière lui deux petites filles de deux et trois ans. L’annonce de sa mort a été un vrai choc pour sa famille et ses amis. Très vite, les messages de soutien se sont multipliés sur la toile. « C’était quelqu’un de discret et de joyeux. Il aimait rendre service dès qu’il en avait l’occasion. Il aimait surtout, et par-dessus tout, ses deux petites filles », nous raconte sa sœur Wendy Dricot, encore sous le choc de la nouvelle.

Julien sortait d’un barbecue avec des amis. Il est ensuite parti chez un autre de ses amis mais sa famille ne sait pas pour quelle raison il se trouvait à Éghezée, étant donné qu’il habitait à Salzinne.

« Tu étais quelqu’un de génial. La vie est cruelle. Bon voyage petit prince, on ne t’oubliera jamais. Nous t’aimons énormément tous, on ne se voyait pas souvent mais je sais à quel point tu étais quelqu’un de bien », écrit l’une de ses amies. Julien travaillait comme ouvrier dans la maison de repos d’Harscamp à Namur. Le père de Julien vivant en France, la famille attend son retour avant de procéder aux obsèques. Le corps a néanmoins été immédiatement remis à la famille.

L.M.