Torturée, humiliée et noyée: «Le calvaire de Fanny a duré 9 heures, c'est plus que le calvaire du Christ!»

Avocat de la famille de Fanny Colmant, Me Pol Descamps a demandé aux jurés de rendre justice. « Dans quelques semaines, ce sera la Toussaint. Puissiez-vous par votre verdict permettre à ses proches, sa maman et ses deux enfants, qui gardent le souvenir d’une fille et d’une maman aimante, de déposer une potée de géraniums sur sa tombe et de lui dire que justice a été rendue ».

L’avocat estime que Cindy Mahieu, la dealeuse de Wihéries, a profité de Fanny, « une jeune fille perdue, victime de ses addictions ». « Même un animal ne méritait pas un tel sort. Son calvaire a duré neuf heures, c’est plus que le calvaire du Christ. Elle a été humiliée, torturée, frappée à mort et noyée ».

Ils étaient vivants quand ils ont été jetés dans le canal…

