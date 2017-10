Kiabi annonce officiellement l'ouverture d'un quatrième magasin en Belgique!

Le géant de la mode français à petit prix vient de l’annoncer officiellement : un quatrième magasin ouvrira bien ses portes dès le 20 octobre dans le centre commercial The Mint, au cœur de Bruxelles.

« Avec plus de 200 emplois crées au total, Kiabi tient également sa promesse de s’implanter dans les centres-villes, en complément des centres commerciaux situés en périphérie », affirme la marque dans son communiqué. « La Belgique est dans le peloton de tête des pays européens où la marque connaît un développement important. »

Avec une superficie de 1.700 m2 sur deux niveaux, le magasin Kiabi sera l’un des plus spacieux du centre commercial The Mint. « Ouvrir un espace en plein cœur de la capitale nous est apparu comme une évidence », affirme Aalrik van Straten, co-leader de Kiabi Belgique dans le communiqué envoyé par la marque. « La situation de la place de la Monnaie offre des atouts importants : nous sommes à proximité de la rue Neuve, à deux pas de la Grand’Place et le développement futur du piétonnier nous promet un cadre de vie très agréable. C’est idéal pour notre clientèle familiale. »

Actuellement, il y a déjà trois Kiabi en Belgique : à Charleroi (Rive-Gauche), à Bruxelles (Dockx) et à Liège (MédiaCité).