Gros accident sur l'autoroute E313 Liège-Anvers: la circulation bloquée à cause d'un camion en feu!

L’autoroute E313 vers Anvers était encombrée lundi matin après que deux camions se sont percutés vers 10h20 à hauteur de Massenhoven. L’un des deux poids lourds a ensuite pris feu, indique le centre flamand du trafic. La chaussée est barrée, ce qui oblige les automobilistes à prendre la sortie Massenhoven pour poursuivre vers la E34 Turnhout-Anvers via Zandhoven et Zoersel.

L’accident a causé une file de plusieurs kilomètres et les embarras devraient encore durer. «Il y a un important dégagement de fumée», précise le centre du trafic. Il n’y a pas de blessés. Il est conseillé aux conducteurs venant d’Hasselt ou de Campine et qui veulent rejoindre Anvers de quitter l’autoroute à Geel et de continuer vers la E34 via Kasterlee.