Bruxelles: un nouveau Kiabi va ouvrir place de la Monnaie

Rédaction en ligne

Un an après son arrivée en Belgique, la chaîne de prêt-à-porter Kiabi inaugure déjà son 4 e magasin le 20 octobre prochain, dans le centre commercial The Mint, au cœur de Bruxelles. Avec plus de 200 emplois crées au total, Kiabi tient également sa promesse de s’implanter dans les centres-villes, en complément des centres commerciaux situés en périphérie. La Belgique est dans le peloton de tête des pays européens où la marque connaît un développement important. Kiabi ouvrira également ses premiers magasins en Flandre en 2018.