L'agresseur de Raoul Hedebouw risque 30 mois de prison avec sursis

Le porte-parole du PTB avait été agressé d’un coup de couteau dans la fesse gauche lors d’un discours prononcé le 1er mai 2017 devant ses sympathisants. Mustafa S., un Liégeois de 62 ans, avait été immédiatement intercepté. Détenu depuis les faits, il a comparu vêtu d’une chemise sur laquelle il avait posé des inscriptions. «Justice à deux vitesses», avait-il inscrit sur le devant et «Devoir politicien l’écoute belziek injustice impunité» à l’arrière de sa chemise. Aidé d’un interprète en langue turque, Mustafa S. est parfois apparu confus lors de l’audience dans les explications volubiles qu’il a souhaité livrer au juge.

Mustafa S. est en aveux sur les faits commis. Il a reconnu qu’il était porteur d’un couteau et d’un spray lacrymogène et qu’il avait volontairement planté son couteau de cuisine dans la fesse gauche de Raoul Hedebouw. Il avait prémédité son geste depuis plusieurs mois.

Mustafa S. a indiqué qu’il ne regrette pas son geste. «J’ai soutenu le PTB lors des élections. M. Hedebouw était un exemple de tous les politiciens qui racontent de bêtises et qui réalisent de fausses promesses. Les politiciens n’écoutent plus les gens alors qu’ils devraient tendre l’oreille vers les citoyens. J’ai souhaité qu’il souffre comme souffrent les citoyens belges. Je ne regrette pas ce geste, il l’a mérité», a-t-il indiqué tout en soulignant qu’il ne souhaite plus s’en prendre, à l’avenir, à Raoul Hedebouw.

Mustafa S. a également indiqué qu’il avait commis cet acte parce que Raoul Hedebouw n’avait pas répondu à un de ses courriers dans lequel il dénonçait le laxisme de la justice belge. Le prévenu avait été victime de deux agressions, à ses yeux insuffisamment sanctionnées par la justice.

Les conseils de Raoul Hedebouw, Me Nève et Me Callewaert, ont réclamé un préjudice d’un euro définitif ainsi qu’une interdiction d’approcher. Le parquet a requis une peine de 30 mois de prison avec un sursis probatoire lié à une obligation de suivi psychologique.

La défense, représentée par Me Houben et Me Ravache, s’en est référée à la juge quant à la peine à prononcer. Mustafa S. accepte d’être condamné. Me Ravache a insinué lors de sa plaidoirie que l’agression avait profité, en termes de publicité, à Raoul Hedebouw et qu’elle aurait même pu être commanditée par Raoul Hedebouw ou ses sympathisants. «Il n’y a, en tous cas, aucun élément qui permet d’exclure cette hypothèse», a soutenu l’avocat. Une affirmation démentie par Mustafa S. qui a également précisé qu’il n’avait pas mandaté son avocat pour plaider cette thèse.

Le jugement sera prononcé le 13 novembre.