Ce dimanche soir, vers 22 h 30, des jeunes circulant à vélo ont été signalés aux services de la police boraine. Et pour cause, ils roulaient en sens inverse sur l’axiale boraine et sans éclairage. Une patrouille a été dépêchée sur place. Les agents sont effectivement tombés nez à nez avec deux garçons. Ils ont été sermonnés et déposés chez eux. Les parents ont bien sûr été avisés des faits.