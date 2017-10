La Belgique profitera d’un temps chaud et ensoleillé lundi après-midi, sous des températures de 20 à 23 degrés en Ardenne et entre 24 et 26 degrés ailleurs. Le vent, de secteur sud et sud à sud-ouest au littoral, sera modéré. En soirée et durant la nuit, le temps restera sec même si quelques champs nuageux transiteront par le pays. Les minima attendront 9 degrés en Hautes Fagnes et 14 degrés en Campine.

Mardi, les éclaircies persisteront malgré un ciel plus nuageux. Les maxima seront compris entre 18 et 21 degrés, soit toujours au-dessus des valeurs saisonnières.

Le temps sera d’abord ensoleillé mercredi, avant le retour de nuages élevés puis moyens depuis l’ouest. Une petite averse n’est pas exclue en soirée à l’extrême ouest du territoire. Ailleurs, le temps sera sec et doux, avec un thermomètre affichant 19 ou 20 degrés.

Jeudi, le temps sera partiellement à très nuageux avec quelques gouttes par endroits.