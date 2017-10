Dour: Gagnez 10x2 places pour rire au théâtre!

Dans les années 70, Blanche et François étaient hippies et vivaient dans une communauté. C’est en l’an 1999 que nous les retrouvons, mariés, avec deux enfants, Julien, 29 ans et Laura, 20 ans. Fidèles à eux-mêmes, ils ont conservé le mode de vie et les idées de leur jeunesse.Vivant à la campagne avec un élevage de chèvres, François, devenu sculpteur et Blanche médecin, sont restés utopistes et confiants en l’avenir de notre monde, surtout à la veille de l’an 2000. François veut fêter l’événement en réalisant son rêve depuis toujours : un voyage à Katmandou.

Voici le décor planté. « Mon voyage à Katmandou » est une comédie qui vous sera présentée par la compagnie « Les Zamusettes » au centre culturel de Dour. Ce sera ce dimanche 22 octobre, à 16 heures. La pièce sera également jouée en langue des signes. Sur scène, en effet, la troupe veut passer au-delà des différences : 3 comédiennes sourdes et 2 comédiens entendants joueront la comédie.

Nous vous proposons de gagner 10x2 places. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de nous envoyer un mail à l’adresse suivante : laprovince@sudpresse.be N’oubliez pas de mentionner « concours Katmandou » en objet et de préciser toutes vos coordonnées. Il faut également répondre à la question suivante : Quel est le nom de la troupe de théâtre ? Vous avez jusqu’à ce jeudi 12 h pour participer. Il y aura 10 gagnants. Ils remporteront chacun 2 places. Ils seront tirés au sort parmi les bonnes réponses.

Et pour ceux qui n’auront pas la chance de gagner, vous pouvez réserver vos places au centre culturel (Tél : 065/761.847). C’est 6 euros en prévente et 8 euros sur place.