L'automobiliste qui a foncé sur le marché dominical de Gand libéré sous conditions

L’accident s’est produit aux alentours de 08h00 sur le marché dominical de la place Van Beveren. Le véhicule s’est dirigé vers la place alors que les marchands étaient en train d’exposer leurs marchandises. Le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture et a foncé sur un arbre et un parking à vélos. Il a ensuite percuté un panneau et a finalement arrêté sa course sur la place.

Personne n’a été blessé et le marché dominical a pu se dérouler normalement.

Le jeune automobiliste s’est enfui après l’accident mais la police l’a interpellé par la suite, après avoir examiné les lieux de l’accident.

Le conducteur est âgé de 20 ans. Il a été présenté à un juge d’instruction, qui l’a relâché sous conditions. Son permis de conduire a notamment été retiré.