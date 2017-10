De nouvelles sanctions européennes contre la Corée du Nord

Ces sanctions autonomes, qui viennent compléter et renforcer celles du Conseil de sécurité de l’ONU, décrètent une interdiction des exportations de pétrole et de tous les investissements en Corée du Nord pour les entreprises de l’UE, ainsi qu’une réduction des mandats d’argent liquide (passant de 15.000 à 5.000 euros) pouvant être envoyés au pays depuis l’Union.

De plus, afin d’éliminer les transferts de fonds vers la RPDC, les États membres ont décidé de concert de ne pas renouveler les permis de travail des ressortissants nord-coréens présents sur leurs territoires, sauf pour les réfugiés et autres personnes qui bénéficient d’une protection internationale.

Le Conseil a également ajouté trois personnes et six entités fournissant un appui aux programmes illicites sur les listes des personnes et entités faisant l’objet d’un gel des avoirs et de restrictions des déplacements, ce qui porte à 41 le nombre de personnes et à 10 le nombre d’entités faisant l’objet des mesures restrictives prises par l’UE de manière autonome contre la RPDC.