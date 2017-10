Mons: l'expo LaChapelle aura bien lieu dès le 27 octobre au BAM

En effet, le vendredi 7 octobre, la Ville avait été contrainte d’annoncer le report de l’exposition qui était censée ouvrir ses portes au BAM, rue Neuve à Mons, ce samedi 14. Nous l’avions expliqué dans nos colonnes, le report de cette exposition-phare ouvrant la nouvelle saison culturelle avait été décidé par la société représentant l’artiste en raison d’un différend portant sur « des activités périphériques autour de l’exposition ». Comme des activités prévues pour les enfants. L’expo LaChapelle reportée et peut-être annulée, voilà une fameuse tuile pour le pôle muséal de la Ville de Mons qui travaillait depuis deux ans sur ce grand événement de la rentrée...

Mercredi dernier, le bourgmestre de Mons expliquait qu’il avait pu rencontrer l’artiste américain, la veille à Bruxelles, et que tous deux avaient eu un entretien chaleureux et constructif qui avait permis d’enlever toute ambiguïté sur l’organisation de l’exposition. Malgré la qualité de cet entretien, Elio Di Rupo ne pouvait cependant avancer la date de l’inauguration… Fin de suspense ce lundi donc avec l’annonce de l’ouverture de l’exposition dès ce vendredi 27 octobre à 19h30 au BAM (musée des beaux-arts). L’exposition appelée « After the deluge » se tiendra jusqu’au 25 février 2018.

Après Van Gogh en 2015

David Bowie, Pamela Anderson, Michael Jackson et bien d’autres artistes mondialement connus sont déjà passés devant l’objectif de ce photographe des stars qui propose ici une œuvre décalée et provocante.

Avec un retard de 13 jours, l’événement de prestige dans la foulée des grandes expos Warhol et Van Gogh se tiendra bien dans la cité du Doudou, capitale européenne de la culture en 2015. Soulagement à l’hôtel de ville !.