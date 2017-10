Dimanche, sur le temps de midi, les habitants du centre de Comines ont eu la surprise de voir débarquer plusieurs camions de pompiers dans la rue du Fort, et plus exactement au sein du restaurant « Le Petit Jules ». Une épaisse fumée s’était dégagée du bâtiment suite à un problème de friteuse, semble-t-il. Il n’y a pas eu de blessé et les dégâts sont a priori limités...