L’inspecteur de la zone de police de Liège qui avait reçu le 11 février 2015, Louise L., cette jeune étudiante française tuée le 10 octobre dernier par Patrick Vanderlinden (54 ans), a été « suspendu de ses fonctions par mesure d’ordre » lundi en milieu d’après-midi, ont annoncé conjointement en ce début de soirée Christian Beaupère et Willy Demeyer, respectivement chef de zone de la police de Liège et bourgmestre de Liège.

Le chef de zone précise que cette plainte méritait non pas une fiche information telle qu’elle a été rédigée à l’époque mais bien un procès-verbal. « Les directives internes de la police de Liège et le Code d’Instruction Criminelle sont détaillés quant aux procédures à suivre et sont connus de ses agents », précise M. Beaupère, qui souligne que l’enquête révélera les motifs des manquements.

Au-delà de la suspension, le policier incriminé devra également répondre d’une procédure judiciaire entamée à son encontre pour « abstention coupable de porter secours ».

La Ville de Liège et la police de Liège continuent à collaborer étroitement avec la Justice pour que toute la vérité soit connue au plus vite. Elles ont également tenu à exprimer leur compassion la plus sincère à tous les proches de Louise, dans un communiqué conjointement rédigé.

Au lendemain de la découverte du corps sans vie de la jeune étudiante de 24 ans, étranglée et tuée d’un coup de couteau par le suspect, déjà condamné à deux reprises pour moeurs, les amis de la victime avaient dénoncé des faits survenus deux ans plus tôt. Ces faits qui n’avaient pas fait l’objet d’une enquête approfondie, estimaient les proches de Louise.

La police de Liège, autorisée à communiquer sur cet aspect du dossier par le juge d’instruction et le procurer du Roi, a tenu, après plusieurs jours de polémique autour de cette plainte, à éclaircir ce pan précis du dossier.

Voici le communiqué de la police de Liège :

« La Ville de Liège et La Police de Liège présentent toutes leurs condoléances à la famille de Louise et à ses proches.

La Police de Liège, devant ce drame, ne s’est pas retranchée derrière le secret de l’Instruction. Elle a pour obligation d’aider la Justice à faire toute la lumière sur les faits du 11 février 2015, date à laquelle Louise Lavergne s’est présentée au commissariat et a été reçue par un de ses inspecteurs.

La Police de Liège vient de recevoir l’autorisation de Monsieur le Juge d’Instruction en charge du dossier et de Monsieur le Procureur du Roi d’apporter les précisions suivantes, ce qu’elle souhaitait ardemment.

En date du 11 février 2015, l’inspecteur a rédigé une fiche d’information alors que les faits justifiaient de rédiger un procès-verbal.

Une procédure judiciaire est entamée pour abstention coupable de porter secours.

Les directives internes de la Police de Liège et le Code d’Instruction Criminelle sont détaillés quant aux procédures à suivre et sont connus de ses agents.

L’enquête révélera les motifs des manquements.

En attendant les suites judiciaires, le Chef de Corps de la Police de Liège, Christian Beaupère, a décidé une mesure d’écartement du service. Il a proposé au Bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, Président du Collège de Police, une décision de suspension de l’intéressé par mesure d’ordre. Cette proposition de suspension a été approuvée ce lundi 16 octobre 2017 à 16h.

La Ville de Liège et la Police de Liège continuent à collaborer étroitement avec la Justice pour que toute la vérité soit connue au plus vite. Elles expriment leur compassion la plus sincère à tous les proches de Louise. »