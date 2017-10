Grosse pénurie des donneurs d'organes

À l’occasion de la journée mondiale du don d’organes et de la greffe, il est important de rappeler l’importance du don. Trop de Belges sont dans l’attente d’un rein, d’un cœur ou d’un autre organe. Et la demande ne fait qu’augmenter.

Savez-vous qu’il y a de grandes chances pour que vous puissiez être donneur d’organe et que malgré votre décès, vous auriez,d e la sorte, l’occasion de changer la vie d’une ou de plusieurs personnes ? « Le don d’organes permet de sauver des vies », confirme le docteur Jean-Louis Mariage, du Centre Hospitalier de Mouscron. Pour la journée mondiale du don d’organes et de la greffe, ce mardi 17 octobre, le spécialiste tient à alerter sur le manque de donneurs. En Belgique, on dénombre plus de 1.300 personnes en attente de greffe, comme l’était la jeune Chiara en 2016, du nom de l’ASBL de l’entité de Mouscron.

