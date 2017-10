Interpellation de Ludwig Simon: la police réagit face aux «erreurs et amalgames»

L’interpellation «musclée» de Ludwig Simon, porte-parole de Mendiant(e)s d’humanité, dans la nuit du 13 au 14 octobre et faisant l’objet d’une citation devant le tribunal correctionnel de Namur a été vivement commentée dans la presse locale et sur les réseaux sociaux, notamment en raison des impacts de balles en caoutchouc utilisées pour le neutraliser.

Les faits remontent à vendredi soir alors que Ludiwig Simon et d’autres individus ont tenté de pénétrer dans un immeuble pour le squatter, et ce, à l’aide d’un pied-de-biche. Selon le parquet, l’homme aurait remarqué la présence de la police et aurait foncé sur les policiers «en criant qu’il allait les tuer». Les policiers ont riposté avec des armes non létales. Une fois arrêté et placé dans le combi, il a réussi à casser la vitre arrière droite avec ses pieds.

Le porte-parole du collectif ne conteste pas avoir voulu pénétrer dans l’immeuble, mais nie avoir engagé la violence. L’homme a reçu dix balles à blanc dans le dos et pour le collectif, c’est une riposte disproportionnée de la part des forces de l’ordre. «Les traces de blessures sur le corps de Ludwig Simon et de nombreux éléments révèlent des violences policières hors de toutes proportions et suspectes quant à la responsabilité - directe ou indirecte - de la Ville», ont estimé dimanche soir dans un communiqué de presse le collectif Mendiant(e)s d’humanité.

Face à ces accusations, le chef de corps de la zone de police de Namur a tenu à préciser une série de points afin d’éviter tout amalgames. Dans son communiqué, Olivier Libois explique notamment que la police est arrivée sur les lieux à la suite d’un appel indiquant une tentative d’effraction en pleine nuit, et ce dans un bâtiment de la Région Wallonne. Le chef de corps signale par ailleurs, que Ludwig Simon ne faisait pas l’objet d’une surveillance policière et que la réaction des forces de l’ordre «a été proportionnée face à la résistance particulière de l’individu, en crise de boisson». Tout en rappelant que «le GIS (Groupe d’Intervention Spéciale) appelé sur place s’est retrouvé face à un individu armé, en pleine nuit et menaçant. (...) C’est parce que les fonctionnaires de police étaient menacés qu’ils ont dû, en dernier recours, faire usage de leurs moyens de défense.»

L’affaire pour laquelle Ludwig S. est poursuivi pour menaces par gestes, détention d’une arme prohibée par destination et dégradation de véhicule, sera portée devant le tribunal correctionnel de Namur le 9 novembre prochain.