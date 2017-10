Muriel Gerkens (Ecolo) accuse Maggie De Block d'amplifier la pénurie de médecins et de favoriser la Flandre: «Ce qu'elle fait est scandaleux!»

La Chambre entame le débat sur la réforme des quotas Inami, ce mardi. Avec une opacité et des méthodes de calcul de Maggie De Block que l’Ecolo Muriel Gerkens dénonce .

Muriel Gerkens et Maggie De Block

Muriel Gerkens (Ecolo) est remontée. Et ne mâche pas ses mots à l’égard de la ministre fédérale de la Santé, Maggie de Block (Open VLD). En cause : la réforme des fameux numéros Inami – ce sésame indispensable aux médecins – que la libérale a concoctée, et qui sera débattue en commission de la Chambre, ce mardi.

« Est-elle aveugle à ce point ? »

« Dans plus de 100 communes wallonnes, on est en dessous de la norme de 90 médecins par 100.000 habitants ! Je suis horrifiée qu’on n’en tienne pas compte et qu’on n’anticipe pas le vieillissement des médecins ! Est-elle aveugle à ce point ? Elle affiche un incroyable mépris pour la médecine de première ligne ! », accuse Muriel Gerkens.

Des manquements volontaires ont-ils été commis dans les calculs de la ministre de la Santé ?

