Notre interview «Dilemme» de la bourgmestre de Quiévrain: découvrez qui elle a choisi entre J.-P. Landrain et D. Dorsimont!

Notre grande opération « à un an des élections » fait halte à Quiévrain. S’il est une commune de Mons-Borinage où la campagne pour les élections de 2018 risque d’être passionnante, c’est bien celle-ci. La majorité à tendance libérale « Changer » y est au coude à coude avec le cartel « EpQ Ensemble » composé par le PS de Jean-Pierre Landrain et par le parti ECOLO mené par Salvatore Miraglia.

En 2012, Véronique Damée avait créé la surprise avec sa liste « Changer » en devançant la liste « EpQ Ensemble » du bourgmestre sortant Daniel Dorsimont de plus de 10 points (50,48 % contre 38,66 %), décrochant la majorité absolue dans la cité frontalière avec 9 sièges sur 16. Créditée d’un score personnel de 1.046 voix de préférence, la bourgmestre libérale avait pris la décision de ne pas ouvrir sa pourtant courte majorité au CDH.

À un an des élections, Véronique Damée se dit prête à briguer un deuxième mandat. Autour d’elle, on devrait retrouver les mêmes personnalités ou à peu près…

Côté bilan, la première Quiévrainoise se félicite d’avoir amélioré l’image de sa ville, même si du travail reste à accomplir…

Et quand on lui demande de choisir entre l’ancien bourgmestre socialiste Daniel Dorsimont et l’ex-échevin Jean-Pierre Landrain, Véronique Damée ne peut s’empêcher de balancer une vacherie sur son opposant politique…