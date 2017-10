Vols annulés chez Ryanair: toutes les demandes de clients qui ont contacté la compagnie ont été traitées

Belga

«Les 315.000 clients concernés par les annulations de vols en septembre et octobre ont tous reçu un avis par courriel et plus de 313.000 réacheminements ou remboursements (99,4% des clients) ont été traités», affirme la compagnie aérienne low-cost Ryanair lundi soir dans un communiqué. Les 2.000 clients restants (0,6%) n’ont pas encore contacté Ryanair, selon la compagnie irlandaise. Pas moins de 2.100 vols ont été supprimés entre mi-septembre et fin octobre.