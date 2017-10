Voici la mascotte des Diables rouges

Le verdict est tombé ! C’est la création d’Arnaud Hermant, qui a été la plus plébiscitée à une large majorité (46 % des voix) par les supporters et qui deviendra la mascotte officielle des Diables rouges, écrit la fédération belge de football.

Au total, 20.193 ont voté et ont ainsi choisi leur mascotte préférée parmi les trois dernières propositions retenues, laquelle va désormais être retravaillée par une firme professionnelle en concertation avec Arnaud Hermant, précise la fédération belge de football.

Voici ce qu’on peut aussi lire sur le site de la fédération belge de football :

Le moins que l’on puisse dire par conséquent est que le succès a été au rendez-vous puisqu’en plus du nombre important de votants, il est à souligner que pas moins d’environ 3.000 créations nous sont parvenues.

Les trois finalistes étaient ce lundi 16 octobre au Belgian Football Centre de Tubize et la décision leur a été annoncée en présence de Roberto Martínez, l’entraîneur des Diables rouges.

Le grand gagnant, Arnaud Hermant, est bien évidemment ravi : « En tant que grand supporter des Diables rouges, c’est un réel honneur pour moi de savoir que mon idée a été choisie et donnera lieu à la mascotte officielle des Diables Rouges. J’espère de tout cœur qu’elle leur portera chance et je suis déjà plus qu’impatient d’être en mars pour pouvoir découvrir la mascotte dans sa version définitive et physique. »

Par le biais de ce concours, la volonté d’ING et de l’URBSFA était d’impliquer les Diables rouges, le staff, mais aussi et surtout les supporters dans le processus de choix et de création de la mascotte et cela va encore continuer puisque prochainement, les supporters vont pouvoir voter pour choisir notamment le nom et certaines caractéristiques de la mascotte.

ING et l’URBSFA remercient tous les participants et plus particulièrement les deux autres finalistes, qui ont fait preuve de beaucoup de fair-play en apprenant la décision finale.