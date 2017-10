Sébastien Pocognoli dans la Tribune: "Le Standard est le plus grand club de Belgique"

Sébastien Pocognoli est un homme humble, honnête. Ce qu’il a à dire, il l’énonce à sa manière, avec sa franchise naturelle. C’était encore le cas ce lundi soir où il a évoqué l’actualité du Standard, « le plus grand club de Belgique », d’après ses déclarations dans l’émission « La Tribune » sur la RTBF.

Deux sujets ont retenu davantage notre attention. Le premier était au sujet du coach des Principautaires, Ricardo Sa Pinto. « Son jeu est fait pour le Standard. Il a envie que ses joueurs aillent vers l’avant et souhaitent un pressing constant. Il a pris du temps avant d’imposer sa griffe car cette manière de procéder demande un temps d’adaptation et si un joueur ne suit pas le mouvement, le déséquilibre peut se faire directement sentir. De plus, ça demande pas mal d’efforts ».

Pocognoli est aussi revenu sur son exclusion, dimanche face à Courtrai. Il persiste et signe : « Si je tombe, c’est parce que je suis accroché. Il y a contact, pas simulation. D’ailleurs, je déteste les simulations », a-t-il expliqué avant de noter un point positif sur cette phase de jeu. « J’ai apprécié la manière de procéder de l’arbitre, M. Wouters, qui a accepté de dialoguer avec moi. Ce qui est pourtant impossible en Belgique ».