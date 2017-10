La police a été appelée à la station de métro Parsons Green dans le sud-ouest de la capitale britannique vers 19h30 (20h30 HB) lundi soir, rapporte la BBC. Les deux personnes blessées ont été emmenées vers l’hôpital de façon prioritaire, a indiqué le service ambulancier. Le quartier et la station de métro ont été bouclés par la police.

Les victimes – toutes des hommes – ont été soignées par les services ambulanciers londonien. Une victime est malheureusement décédée sur place. Les deux autres ont été transportées à l’hôpital, leur état reste incertain signale The Sun.

Les faits ne sont pas traités comme un incident terroriste et aucune arrestation n’a encore été menée, indique Scotland Yard.

La station de métro concernée est celle où une bombe artisanale a explosé le 15 septembre à l’heure de pointe, faisant 30 blessés. Le groupe terroriste Etat islamique (EI) a revendiqué l’attentat mais les autorités britanniques restent circonspectes. Un homme sera jugé en mars pour des actes relevant du terrorisme.

