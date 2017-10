107 restos où emporter ses restes sans le moindre stress!

À l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, le ministre wallon de l’Environnement et de la Transition écologique, Carlo Di Antonio, a dévoilé la liste des 107 premiers restos où l’on peut emporter ses restes sans complexe .

Une dizaine d’entre eux a opté pour la pastille siglée « Rest-O-Pack » afin de continuer à leur propre contenant. Dans un cas comme dans l’autre, l’objectif est de décomplexer le client quant au fait de demander d’emballer et d’emporter la part non-consommée de son assiette.

Près de chez vous

Brasseries, bistrots, friteries, traiteurs, salles de réception et restaurants gastronomiques, tous les secteurs de l’Horeca ont répondu à l’appel. C’est en province de Luxembourg où l’on compte le plus d’établissements (30), suivie par le Hainaut (28) et Namur (21). Liège (15) devance le Brabant wallon (13). Retrouvez la liste complète des restos sur notre site internet.

L’initiative avait été lancée à l’automne 2016, mais des problèmes juridiques avaient empêché la distribution des boîtes. Le modèle retenu par la Wallonie était, en fait, protéger par un brevet. Ce souci est désormais réglé.

« Nombreux sont les restaurateurs qui proposent déjà à leurs clients d’emporter leurs restes en fin de repas. Toutefois, ce réflexe n’est pas acquis par tous. De leur côté, les citoyens n’osent pas toujours demander d’emporter ce qu’ils n’ont pas consommé. Levons donc ce tabou et changeons nos habitudes », conclut Carlo Di Antonio.

On estime que les ménages wallons jettent chaque année entre 14 et 23 kilos de nourriture par habitant, ce qui représente une perte financière annuelle de 174 euros.