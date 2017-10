Films X, retour au pays, prêches, foot: voici le contenu de l'ordinateur de la combattante belge de Raqqa, au sein de l'État islamique!

Le média d’infos sur internet américain « The Daily Beast » dévoile en exclusivité le contenu de l’ordinateur d’une jeune femme belge qui vivait, avec son ami combattant, à Raqqa, au sein de l’État islamique.

Cet ordinateur a été confisqué fin août lors de son arrestation par le SDF, les Forces démocratiques syriennes qui combattent cette cellule de terroristes. Gareth Browne, l’auteur de cet article très intéressant, explique que ce contenu, le « hard drive » lui a été donné par le groupe clandestin de résistance Ahrar-al-Furat.

Qu’y trouve-t-on ? Que la jeune femme est néerlandophone, belge et d’origine marocaine. Elle aurait été capturée vivante à Raqqa et serait emprisonnée dans la ville du nord de Kobane. Ses recherches sur internet se tournent souvent vers la version néerlandophone de Wikipedia. Elle s’intéressait à la guerre en Afghanistan mais aussi aux attaques de la coalition sur les forces armées de l’EI.

De la pornographie

Mais il n’y a pas que cela. On a trouvé des milliers de sujets… pornographiques où on apprend comment apprécier sa première fois et comment votre partenaire peut devenir votre professeur sexuel. Il y a aussi des visites régulières sur le site porno RedTube.

À l’inverse, elle cherchait aussi des sujets bien plus… religieux. Comme ces prêches faites par des religieux djihadistes liés à l’État islamique et à al Qaeda. On y voyait aussi des « maîtres » comme l’Américain Anwar el Awlaki et un certain Hossam Abdul Raouf.

> Elle était aussi fan de foot et elle suivait un club en particulier… Mais aussi pas mal de films… C’est à lire dans nos éditions digitales.