275 combattants en provenance de Belgique sont toujours actuellement présents en Syrie ou en Irak

Environ 275 combattants étrangers en provenance de Belgique se trouvent actuellement dans des zones de conflit en Irak et Syrie, selon les chiffres fournis par le cabinet du ministre de l’Intérieur, Jan Jambon.

Selon La Dernière Heure, ce total représente 220 hommes et 55 femmes. Ces chiffres proviennent de la banque de données spécifique aux Foreign Terrorist Fighters (FTF), gérée par l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM).

A ce jour, on ne compte plus aucun sympathisants au groupe terroriste Etat islamique (EI) en route vers la Syrie ou l’Irak. En revanche, toujours selon cette banque de données, 85 personnes, dont 22 femmes, ont tenté de partir mais en ont été empêchées volontairement ou non. «Il existe également des indications sérieuses de l’intention de partir vers une zone de conflit djihadiste pour 117 autres personnes vivant en Belgique», indique le cabinet».

En ce qui concerne les combattants étrangers retournés sur le sol belge, la banque de données FTF en comptabilise 123, dont 98 hommes et 25 femmes ( mi-juillet, 121 personnes étaient suspectées par l’OCAM d’être revenues en Belgique après un séjour en Syrie, ndlr).