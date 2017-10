Les Miss et les blancs de poulet

Les 30 finalistes de Miss Belgique sont arrivées dimanche à Sharm-el-Sheick, en Egypte, pour le traditionnel voyage des finalistes. Au programme de leur semaine: des shootings-photos, le tournage de clips vidéo mais aussi un peu de détente au bord de la piscine de leur hôtel.

On le sait, une Miss se doit d’être jolie. Alors, les filles font évidemment attention à leur ligne, font du sport et prennent soin d’elles. Et puis, il y a les artifices pour paraître encore plus belle. A commencer par les talons. Parfaits pour avoir l’air plus grande. Il y a également les traditionnels faux cils et les ongles en gel pour de jolies mains. Ajoutons quelques extensions de cheveux chez plusieurs finalistes. Rien de plus normal puisqu’un des sponsors de Miss Belgique est une marque d’extensions de cheveux. Les finalistes sont déjà un peu bronzées avant de venir en Egypte? Soit elles ont pris l’option de quelques passages par le banc solaire, soit elles ont fait appel à un autre sponsor qui vend des sprays autobronzants.

Soutien-gorge à remplir

Mais le voyage a permis de mettre au jour un autre type d’artifice que certains ne soupçonnaient en effet pas. C’est ainsi que dans la piscine de l’hôtel, on a aperçu, après qu’une finaliste se soit jetée à l’eau en faisant la bombe, deux objets qui flottaient. Deux espèces de petites poches gélatineuses transparentes. « Ce sont mes blancs de poulet », nous lâche une Miss en rigolant. « J’ai une petite poitrine », nous glisse-t-elle. « Alors je mets ça pour remplir mon haut de bikini sinon ça baille et ce n’est pas beau sur les photos », ajoute-t-elle. Et de fait, ça ressemble à des escalopes de poulet, du moins dans la forme. Voilà donc une Miss démasquée… Mais visiblement ses copines étaient au courant et tout le monde a ri de cet épisode.

On le voit, l’ambiance est (pour le moment) au beau fixe en Egypte, à l’image de la météo, particulièrement ensoleillée et chaude. Ce lundi, certaines filles ont profité de la piscine tandis que d’autres travaillaient (shootings). Ces dernières ont peu dormi. Pour profiter de la belle lumière du matin, il faut en effet passer au maquillage et à la coiffure à 5h du matin pour être en tournage dès 7h. Et après ça, les gens pensent qu’être une Miss est facile…