La police de l'internet intercepte plus d'un millier de comptes djihadistes en un an

La police fédérale a saisi en un an près de 1.200 messages de propagande djihadiste sur internet. Près de 70% ont été supprimés.

Selon De Morgen, la cellule Internet Referral Unit (IRU) de la police fédérale a débuté ses patrouilles en ligne il y a un an. Depuis son lancement, elle est intervenue 1.190 fois dont 943 fois pour de la propagande terroriste et 247 fois pour des messages d’incitation à la haine. L’IRU demande ensuite aux réseaux sociaux et gestionnaires de sites internet de supprimer les profils. Dans 69% des cas, cela a été effectué.

Le service est néanmoins victime de son succès, car il doit de plus en plus répondre à des demandes d’autres unités de police dans le cadre de leurs enquêtes. Un logiciel est à venir, censé repérer automatiquement des pages web liées à des faits criminels. Dans l’attente, l’IRU utilise un software d’Europol.