Il en existe des centaines dans les rayons de nos grandes surfaces. « Fabrication artisanale », « À l’ancienne », « Façon grand-mère »… Ces petites appellations accompagnent bon nombre de produits vendus dans les supermarchés sans vraiment être soumis à une réglementation.

Mais désormais, ceux-ci vont être interdits comme le rapportent nos confrères de RTL-Info. Car pour Test-Achat, ces allusions trompent les consommateurs. Un avis partagé par Kris Peeters, ministre de l’emploi et des consommateurs, qui avait demandé qu’on précise les conditions d’utilisation des terminologies « artisanales » pour les produits.

C’est chose faite puisque désormais, un produit ne pourra plus contenir d’additifs et devra être fabriqué à petite échelle pour pouvoir être qualifié d’artisanale ou d’un autre dérivé du terme. Une appellation qui devra être justifiable et qui ne pourra tromper le consommateur.

Et si vous vous inquiétez pour la célèbre marque mettant une laitière en avant, sachez que les photos de ce genre ne sont pas interdites et pourront toujours être utilisées.