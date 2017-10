Annick voulait assassiner sa mère adoptive et a demandé à son ex-compagnon et l'un de ses amis de faire la sale besogne

Tc

Annick V.D.E. et son ex-compagnon Dominique L. sont poursuivis devant le tribunal de Bruxelles pour tentative d’assassinat sur la mère adoptive d’Annick en août 2014. La prévenue conteste l’intention d’homicide et assure qu’elle voulait juste faire peur à sa mère pour qu’elle quitte son domicile et rejoigne un home.