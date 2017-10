Jean-Jacques Goldman bientôt de retour dans les «Enfoirés»? Mimie Mathy en dit plus

La flamme de l’espoir des fans de Jean-Jacques Goldman peut rebriller de plus belle. En effet, Mimie Mathy s’est confiée sur les plans du chanteur, dans les colonnes du Parisien : « Il garde toujours un œil sur le spectacle » a déclaré la comédienne et amie proche du chanteur. « Il n’est pas dit qu’il ne reviendra pas un jour », a-t-elle ajouté.

En effet, Jean-Jacques Goldman aux « Enfoirés », c’était le rendez-vous des fans de l’auteur-compositeur-interprète chaque année. Mais en mai 2016, le chanteur avait décidé de quitter l’aventure.

Mimie Mathy avait été très marquée par ce départ, et lui avait témoigné son attachement : « Fais un beau voyage et reviens vite. « Il se suffira d’un signe » et on se retrouvera parce que « tu es de ma famille ». Je t’aime pour toujours et je ne suis pas la seule ».

